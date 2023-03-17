Türkiye katma değerli üründe sınıf atladı en az 23 akıllı ürün hedefi

Türkiye'de bu yıl, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim gibi yıkıcı teknoloji alanlarından en az birinde, dünya lideri pazar payına ve marka değerine sahip en az 23 akıllı ürünün çıkarılması planlanıyor.

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AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, 2023'te imalat sanayisinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki oranının 5 yıllık ortalamasının yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.

Sanayinin yenilikçiliğini ve gelişmişliğini ölçmek için kullanılan bir gösterge olan sanayide çalışan işçi başına sanayinin ürettiği katma değerin 2023'te yüzde 25 artışla 35 bin dolara yükseltilmesi planlanıyor.

İmalat sanayi ihracatının bu yıl yüzde 34 artışla 210 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor.

Dijital dönüşüm için gereken yazılım geliştirme yetenek kapasitesinin Türkiye'de bu yıl 500 bin kişiyi geçmesi planlanıyor.

Geleneksel ürün ve hizmetler, sensörler, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik, bulut bilişim gibi yıkıcı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla yerini akıllı ürün ve hizmetlere bırakırken Türkiye'nin bu dönüşümde yıkıcı teknoloji alanlarından en az birinde, dünya lideri pazar payına veya marka değerine sahip en az 23 akıllı ürün çıkarması öngörülüyor.

Girişim seviyesinden 1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan şirketler uluslararası alanda "unicorn" olarak adlandırılırken dünya genelinde bu büyüklüğü aşan özel sermayeli girişimlerin yüzde 40'ı Çin ve yüzde 40'ı ABD merkezli olduğu görüldü. 300'e yakın şirketin bu ülkelerde bulunduğu tespit edildi.

1 milyar dolar değerlemesini aşan Türk teknoloji girişimi sayısının 2023'te en az 10 olması hedefleniyor. Haziran 2022 itibarıyla Türkiye teknoloji girişimciliği ekosisteminde 6 Turcorn bulunuyor.

Bu yıl, sanayi ve teknoloji konularında sanayici, tedarikçi, girişimci, araştırma altyapıları ve üniversitelere "paydaş odaklı" bir yaklaşımla tek noktadan destek ve hizmet sunmak için ilk muhatabı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacak şekilde yeni mekanizma ve yapılar kurgulanması, süreçlerin revize edilerek verimliliğin artırılması amaçlanıyor.