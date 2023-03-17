MHP'ye bakanlık gündemde AK Parti'de '11 ilde 11 bakan' formülü ittifak kulislerinde son durum

2023 seçimleri öncesi partilerin ittifak çalışmaları tam gaz sürüyor. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı cephesinde konuşulanları paylaştı.

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Millet İttifakı cephesinde liste çalışmaları, ittifak içinde ittifak görüşmeleri ne aşamada? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ankara kulislerinde son bilgileri aktardı.

Mevcut kabinenin tamamını büyükşehirlerden aday gösterme planı var. Depremin etkilediği '11 ilde 11 bakan' formülü üzerinde duruluyor. Bu 11 il dışında da büyükşehirlerde Bakan adaylar olacak. Mesela Hulusi Akar'ın Kayseri'den aday gösterilebileceği konuşuluyor.

Milletvekili yapılması planlanan mevcut bakanların seçim sonrası olası yeni kabinede ise yer bulmaları, Meclis'teki sayısal tabloyla orantılı olacak. Ama eğer 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse kabinesini de yenileyecek' beklentisi yüksek.

Fuat Oktay için TBMM Başkanlığı seçeneği

Başkan yardımcısı konusunda sayıda bir artış beklentisi yok. Cumhurbaşkanı'nın yine tek başkan yardımcısı ile yola devam edebileceği yönünde beklenti büyük. Fuat Oktay içinse milletvekilliği ve sonrasında TBMM Başkanı olma seçeneği konuşulmaya başlandı.

Başkan yardımcılıkları artar mı?

Dolayısıyla seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanı, bir veya en fazla iki başkan yardımcısı ile çalışabilir. Fakat yine devleti iyi bilen ve bürokrasiye hakim bir isim olabileceği beklentisi büyük.

'Kabinede toplumda karşılığı olan, bugün bürokraside öne çıkmış bazı başarılı isimler de yer alabilir' deniyor. O yüzden istifa edip milletvekili aday adayı olmaya çalışan bazı üst düzey bürokratlar durduruldu.

MHP'ye 3 bakanlık

MHP'den bir talep yok, henüz görüşülmedi ama AK Parti içinde yapılan değerlendirmelerde MHP'ye de en az üç bakanlık verilmesini önerenler var. 'Bunun seçim öncesi açıklanması MHP seçmeninin motivasyonu açısından etkili olabilir' görüşünden yola çıkılarak bu konu değerlendiriliyor.

Yeniden Refah'ta MYK toplanıyor karar an meselesi

Bugün, Yeniden Refah Partisi'nde saat 14.00'de MYK toplantısı var. Fatih Erbakan son kez kurmayları ile bir değerlendirme yapacak. Toplantı sonrası karar açıklanabilir de ne zaman açıklanacağına ilişkin bir tarih duyurulabilir de.

Yeniden Refah'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan'ı desteklemesi ittifak zemininde yer alması ama kendi amblemi ile her ilde aday çıkararak seçime gireceği konuşuluyor. Yani AK Parti listelerinden girmesi beklenmiyor.

HÜDAPAR'ın AK Parti listesinden seçime girmesi bekleniyor

HÜDAPAR'ın da kararını hafta sonuna kadar duyuracağı belirtilmişti. Bugün yarın açıklaması bekleniyor. HÜDAPAR'ın seçime başta Batman olmak üzere 7-8 ilde AK Parti listelerinden girmesi bekleniyor.

Millet İttifakı liste çalışması

İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşmelerin neticelendirilmesine çok az kaldı. Hafta sonu da çalışılacak ve bir karara bağlanacak.

İYİ Parti ve CHP en az 20 ilde ortak liste yapabilir

İYİ Parti'de genel eğilim Türkiye genelinde çoğunlukla ayrı aday çıkarmak. Ortak listeye çok az sayıda ilde sıcak bakılıyordu. Ama 'Şartlar olgunlaştıkça bir fayda sağladığı sonucuna varılırsa daha çok ili de değerlendiririz' deniyor. Nitekim şu an daha çok ilde ortak liste çıkabilir gibi bir eğilim var. İYİ Parti ile CHP'nin en az 20-25 ilde ortak aday çıkarabileceği konuşuluyor.

DEVA ve Gelecek, Saadet listelerinden girecek mi?

Saadet Partisi'nin DEVA ve Gelecek partilerine ortak liste önerdiği il sayısı 38. 'Buralarda Saadet Partisi amblemi ile seçime girilsin' diyor. Tabi DEVA ve gelecek de bazı illerde kendi amblemleri altında ortak liste talebinde.

Bu değerlendirmeler hem 6'lı masa olarak hem üç parti arasında yapılıyor. 'Taktik stratejik kararlarla şekillenecek' deniyor. 38 il olmasa da 15-20 ilde ortak liste ihtimali söz konusu ama netleşmedi çalışma sürüyor.