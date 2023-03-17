Süper Lig'in 26.haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta taraftarı önünde İstanbulspor'u konuk ediyor. Geride kalan 25 haftada topladığı 46 puan ile 3.sırada bulunan siyah-beyazlılar düşme hattında bulunan İstanbulspor engelini geçerek zirve takibi sürdürmek istiyor. Rakip İstanbulspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın peşinde. Peki Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş İstanbulspor maçı bilgileri ve detayları haberimizde...

Abone ol

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde topladığı 46 puan ile 3.sırada yer alan Şenol Güneş ve öğrencileri ligde kötü günler geçiren İstanbulspor engelini kayıpsız geçerek hem zirve takibini sürdürmek istiyor. Beşiktaş İstanbulspor maçına saatler kala futbol severler Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını internette araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş İstanbulspor maçı öncesi derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar hanesine 3 puan daha yazdırmak için mücadele edecek. Lig’in ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 2-2'lik skorla bitmişti. 44.kez karşı karşıya gelecek iki takımın mücalesinde siyah-beyazlıların 29’a 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de 48. randevu

Beşiktaş ile İstanbulspor bugünde kadar Süper Lig'de 47 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 29 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş’ın 77 golüne, İstanbulspor 31 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maç 2-2’lik skorla bitmişti.

Beşiktaş’ta 2, İstanbulspor’da 6 oyuncu sınırda

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig’in 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan konuk ekipte de Okan Erdoğan, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Bunun yanında David Jensen, Onur Ergün, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muhammer Sarıkaya ve Valon Ethemi de İstanbulspor'daki sarı kart sınırında bulunan futbolcular.

Kartal bu sezon evinde tek maç kaybetti

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de iç sahada 12 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü’nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park’taki tek mağlubiyetini aldı.

Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - İstanbulspor maçı 18 Mart 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Ayrınca zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.