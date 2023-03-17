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Kızılcık Şerbeti kitabi kimin kitabın kısa özeti ve yorumları

Kızılcık Şerbeti kitabi kimin kitabın kısa özeti ve yorumları

Show TV'nin son zamanlardaki en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti hem ilginç konusu hem de oyuncu kadrosu ile gündemden düşmüyor. Kitaplardan uyarlanan birçok dizi gibi Kızılcık Şerbeti'de kitaptan uyarlama mı sorusu merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti adında iki kitap var ikisinin konusu da çok farklı. Fakat Kızılcık Şerbeti dizisi konusu Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında geçen bir hikayenin diziye uyarlanmış hali.

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Show TV'nin en çok seyredilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam heyecan dolu yeni bölümü ile ekrana gelecek. Herkes kocası tarafından ilk gece camdan aşağı itilen Nursema'nın başına gelecekleri merakla beklerken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da dillerden düşmüyor. Özellikle sosyal medyada şu günlerde dizinin simgesi haline gelen Nursema izdihamı var. Türkiye'de yaşayan ve sevmediği adamla evlendirilmek zorunda kalan kızların sesi olarak görünen Nursema'ya ne olacak sorusu bu akşam yeni bölümle yanıt bulacak. Seyircinin aklına takılan bir diğer soru ise Kızılcık Şerbeti hangi kitaptan uyarlama, Kızılcık Şerbeti kitabının yazarı kim ve konusu ne? 

Bilindiği üzere son günlerde ekranlarda 'Gerçek Hayattan Uyarlanmıştır' ibaresi yazan bi sürü dizi var. Kızılcık Şerbeti de bunlardan biri. Fakat bilinenin aksine Kızılcık Şerbeti  herhangi bir kitaptan uyarlanan bir dizi değil. Kızılcık Şerbeti adında iki farklı kitap var. İkisinin de konusu ve yazarı farklı ve ikisinin de şu an yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile yakından uzaktan ilgisi yok.

Kızılcık Şerbeti'nin hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında geçen bir hikayeden uyarlanmıştır. Yani hangi kitapta ve hangi isimle geçtiği bilinmiyor. Fakat Kızılcık Şerbeti'nin gerçek bir hayat hikayesi ve Türkiye'nin önde gelen ailelerinden birine ait olduğu biliniyor. 

Star TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin hangi kitaptan olduğu daha doğrusu kitabın adı dizinin adıyla aynı olduğu sanılıyor. Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır.

Kızılcık Şerbeti Yazarı kimdir?

Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin hangi kitaptan olduğu daha doğrusu kitabın adı dizinin adıyla aynı olduğu sanılıyor. Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır.

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