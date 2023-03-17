Yumurta fiyatları liste güncelleniyor 30'lu koli alan artık zengin sayılır

Eve gelirken bir ekmek 2 yumurta al demek artık iyice lüks oldu. Sofların vazgeçilmezi olan protein kaynağı yumurtaların satış fiyatları cüzdan yaktıracak cinsten. 15'li 30'lu yumurtaların A101, BİM, ŞOK marketlerdeki fiyatları ile yuh çektiriyor. Son iki haftada freni patlayan yumurta fiyatları 70 lirayı da aştı.

Abone ol

Sabah kahvaltılarında masanın olmazsa olmazlarından olan yumurta son günlerde artık iyice lüks oldu. Protein kaynağı olan her haliyle tüketilen yumurtanın 15'li 30'lu satış fiyatlarının yanına yaklaşılamaz oldu. Bir yumurtanın neredeyse 5 lirayı bulduğu şu günlerde vatandaş dertli. Yumurtayı alsa bir dert almasa bir dert. Peki sabah çocuğunu yumurta yemeden okula gönderen anne, spor yaptığı için protein tüketmesi gereken sporcu ya da işini yapmak zorunda olan tatlıcı ne yapacak?

Eğer yiyeceğim yumurta organik olsun, gezen çiftlik tavuğundan yumurta olsun diyorsanız daha da yandınız! Yumurtada aradığınız özellik arttıkça fiyatlar da o oranda artıyor. Tavuğa gelen zamlar, tavukların yemine gelen zamların acısı ilk olarak vatandaşın masasına, sofrasına giden yumurtadan çıkıyor.

Zincir marketlerde de durum hiç iç açıcı değil. 10'lu 15'li, 20'li ve 30'lu paketler halinde satılan yumurtaların fiyatı şu anda ortalama 70 lira. Bazı marketler zaman zaman günlük kampanya yapsa da yine de yumurtanın fiyatı beklenilenin üstünde kalıyor. Ramazan öncesi alışverişe çıkacak olan vatandaş ise endişeli, yumurta alışveriş listelerinin en üstünde.

Yumurta en çok hangi vitamin var?

Özellikle A, B5, B9 (folik asit), B12, D, E, K, B6 vitaminlerini yüksek oranda içeren yumurta fosfor, selenyum, kalsiyum, çinko minerallerinden de oldukça zengindir.

Her gün bir yumurta yersek ne olur?

Her gün tüketilen 1 adet yumurta, içerisindeki B vitamini ve Omega-3 sayesinde saçlarınızın, cildinizin ve tırnaklarınızın daha güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar. Yumurta içerisindeki “kolin” isimli madde, beynin büyümesini, gelişmesini ve işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunur.