Aksaray'da büyük panik! İçinde onlarca öğrenci vardı bir anda her yeri sardı
AKSARAY’da 25 lise öğrencisinin bulunduğu servis midibüsü seyir halindeyken alevler içinde kaldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan ise olmadı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Eskil İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 25 öğrenci, Aksaray’a gezi için Eskil İlçe Belediyesine ait midibüsle yola çıktı. Ahmet K. idaresindeki midibüs aniden ön kısmından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen midibüsteki 25 öğrenci güçlükle dışarı çıkabildi.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç hurdaya döndü.