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Aksaray'da büyük panik! İçinde onlarca öğrenci vardı bir anda her yeri sardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da büyük panik! İçinde onlarca öğrenci vardı bir anda her yeri sardı

AKSARAY’da 25 lise öğrencisinin bulunduğu servis midibüsü seyir halindeyken alevler içinde kaldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan ise olmadı.

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 Edinilen bilgiye göre, Eskil İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 25 öğrenci, Aksaray’a gezi için Eskil İlçe Belediyesine ait midibüsle yola çıktı. Ahmet K. idaresindeki midibüs aniden ön kısmından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen midibüsteki 25 öğrenci güçlükle dışarı çıkabildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç hurdaya döndü.

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