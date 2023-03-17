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17 yaşındaki Ece'nin üzüntüye boğan ölümü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
17 yaşındaki Ece'nin üzüntüye boğan ölümü!

ZONGULDAK'ta 17 yaşındaki Ece menenjit hastalığı nedeniyle sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

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11. sınıf öğrencisi Ece Kısan (17), okulda rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmış, buradaki ilk tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Evde yeniden rahatsızlanan Ece Kısan, bu kez götürüldüğü hastanede ‘menenjit’ teşhisi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Ece Kısan doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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