İyi Parti seçim afişlerinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yer vermedi

Altılı masada yaşanan adaylık krizinin fitilini ateşleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi. İYİ Parti'nin seçim afişlerinde Kılıçdaroğlu yer almazken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yer aldı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtıp İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları şartıyla geri dönmesinin ardından Millet İttifakı'nda tansiyon düşmüyor.

Akşener'e en yakın isimlerden Yavuz Ağıralioğlu'nun "25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Kimse bizden özür dilemedi" çıkışına ortaklarından cevap gelmezken İYİ Parti'den yeni bir hamle geldi.

Belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi kabul edilince masaya dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu yok

İyi Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu afişleri astı. 'Tarih Yazacağız' sloganıyla asılan afişlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmaması dikkat çekti.