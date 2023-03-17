'İstanbul'a geldi Kağıthane'de deprem' oldu denilen ABD savaş gemisi Zonguldak açıklarında

Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi Zonguldak açıklarına demir attı.

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ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi 3 Şubat'ta İstanbul Boğazı'na demirledi.

Ardından İstanbul Kağıthane'de 3.1 şiddetinde beklenmedik bir deprem yaşandı. Küçük sarsıntıyı sarsıntıyı Boğaz'daki gemiye bağlayan iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada "ABD'nin toprak altını araştıran projesi HAARP’ın depremi tetiklemiş olma olasılığı var. Depremler bu savaş gemisiyle bağlantılı. Bu bağlantı çözülmeden Türkiye'deki deprem fırtınası dinmeyecek." yorumları yapıldı.

Daha sonra 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana gelince tartışmalar daha da alevlendi.

İşte ABD'ye ait o savaş gemisi USS Nitze, şimdi Zonguldak-Ereğli açıklarına demir attı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından HAARP söylentileri yeniden gündeme gelmiş, depremlerin İstanbul Boğaz'ındaki ve Akdeniz'deki ABD gemileri tarafından yapıldığı iddia edildi edilmişti.

Edinilen bilgilere göre, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Nitze savaş gemisinin Zonguldak-Ereğli 10 mil açığında demirlediği öğrenildi.