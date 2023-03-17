BIST 5.226
DOLAR 19,00
EURO 20,21
ALTIN 1.181,85
HABER /  GÜNCEL

'İstanbul'a geldi Kağıthane'de deprem' oldu denilen ABD savaş gemisi Zonguldak açıklarında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'İstanbul'a geldi Kağıthane'de deprem' oldu denilen ABD savaş gemisi Zonguldak açıklarında

Adı Haarp iddiasıyla gündeme gelen ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi Zonguldak açıklarına demir attı.

Abone ol

ABD'ye ait USS Nitze savaş gemisi 3 Şubat'ta İstanbul Boğazı'na demirledi. 

Ardından İstanbul Kağıthane'de 3.1 şiddetinde beklenmedik bir deprem yaşandı. Küçük sarsıntıyı sarsıntıyı Boğaz'daki gemiye bağlayan iddialar ortaya atıldı. 

Sosyal medyada "ABD'nin toprak altını araştıran projesi HAARP’ın depremi tetiklemiş olma olasılığı var. Depremler bu savaş gemisiyle bağlantılı. Bu bağlantı çözülmeden Türkiye'deki deprem fırtınası dinmeyecek." yorumları yapıldı.

Daha sonra 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana gelince tartışmalar daha da alevlendi. 

İşte ABD'ye ait o savaş gemisi USS Nitze, şimdi Zonguldak-Ereğli açıklarına demir attı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından HAARP söylentileri yeniden gündeme gelmiş, depremlerin İstanbul Boğaz'ındaki ve Akdeniz'deki ABD gemileri tarafından yapıldığı iddia edildi edilmişti.

Edinilen bilgilere göre, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Nitze savaş gemisinin Zonguldak-Ereğli 10 mil açığında demirlediği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’den milletvekili adaylık başvurusunda bulundu
Foto Galeri Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’den milletvekili adaylık başvurusunda bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Konser dönüşü soluğu Adıyaman'da aldı! Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama: "Hiç bu kadar ağlamamıştım"
Konser dönüşü soluğu Adıyaman'da aldı! Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama: "Hiç bu kadar ağlamamıştım"
Nursema'nın dizideki kocasını bırakır Ceren Karakoç'un gerçek eşine bakın kim
Nursema'nın dizideki kocasını bırakır Ceren Karakoç'un gerçek eşine bakın kim
17 yaşındaki Ece'nin üzüntüye boğan ölümü!
17 yaşındaki Ece'nin üzüntüye boğan ölümü!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yeni felaketlerin yolunu açıyorlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yeni felaketlerin yolunu açıyorlar
Hazine Bakanlığı Kahramanmaraş depreminin maliyetini açıkladı: 2 Trilyon TL...
Hazine Bakanlığı Kahramanmaraş depreminin maliyetini açıkladı: 2 Trilyon TL...
BİM-A101-ŞOK 15'li 30'lu yumurta fiyatı en ucuz hangi markette
BİM-A101-ŞOK 15'li 30'lu yumurta fiyatı en ucuz hangi markette
Aksaray'da büyük panik! İçinde onlarca öğrenci vardı bir anda her yeri sardı
Aksaray'da büyük panik! İçinde onlarca öğrenci vardı bir anda her yeri sardı
Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kızılcık Şerbeti kitabi kimin kitabın kısa özeti ve yorumları
Kızılcık Şerbeti kitabi kimin kitabın kısa özeti ve yorumları
Bir ilde daha pide fiyatı belli oldu! Gramı azaldı fiyatı arttı
Bir ilde daha pide fiyatı belli oldu! Gramı azaldı fiyatı arttı
Görevinden istifa etti! AK Parti'den aday oluyor
Görevinden istifa etti! AK Parti'den aday oluyor
Konyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Konyaspor- Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu