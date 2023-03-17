Konser dönüşü soluğu Adıyaman'da aldı! Mahsun Kırmızıgül'den flaş açıklama: "Hiç bu kadar ağlamamıştım"

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler tüm Türkiye'yi yasa boğarken 11 ilde büyük yıkıma neden olmuştu. Afet bölgesindeki yaralar sarılmaya devam ederken ilk günden bugüne il il gezerek çalışmalara katılan, depremzedelerle bir araya gelen ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, konser için gittiği BAKÜ dönüşü soluğu yeniden depremlerde oldukça fazla etkilenen ve sele teslim olan Adıyaman'da aldı.

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Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem 11 ili birden vurmuştu. Binlerce binanın çökmesi sonucu binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve Türkiye yasa boğulmuştu. Afet bölgesinde yer alan illerde yaralar sarılmaya devam edilirken deprem bölgelerine ilk giden ve bölgede uzun süre kalan isimlerden olmuştu.

Konser dönüşü soluğu Adıyaman'da aldı

Deprem felaketinden hemen sonra afet bölgesine giden çalışmalara katılan, depremzelerle birlikte vakit geçiren ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekmişti. Azerbaycan'ın başkenti BAKÜ'de konser veren Kırmızıgül, konser dönüşü ise soluğu depremden oldukça fazla etkilenen ve dün sele teslim olan Adıyaman'da aldı.

Mahsun Kırmızıgül, Bakü konserinin ardından Adıyaman’a tekrar gitti. Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu cümlelere yer verdi; ‘’Depremin vurduğu Adıyaman’a geldik tekrar. Burada hayatta kalma savaşı aynen devam ediyor. Büyük felaketten kurtulan, her şeyini kaybeden yoksul halk bu kez de yağmurla uğraşıyor. Bu şartlarda ayakta durmak çok zor. İnsanların dayanışmaya ve sizlerden gelen yardıma ihtiyacı var.’’ Mahsun Kırmızgül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşım ile yardım Çağrısında da bulundu.

BAKÜ’den yardım paketi

Bakü’de verdiği konserde kendisine teslim edilen yardım paketini, Adıyaman’da down sendromlu Yağmur’a ulaştıran Mahsun Kırmızıgül, Tut ilçesine ait görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Mahsun Kırmızıgül paylaşımına şu notu da ekledi; ‘’Adıyaman Tut ilçesi de deprem sonrası sele teslim olmuş. Moraller bozuk. Hayat durmuş sanki. İki çocuk kayıp. İnsanlara yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Sizinleyiz, sizi seviyoruz.’’

"Hiçbir konserinde bu kadar ağlamamıştım"

Mahsun Kırmızıgül Bakü konserine ilişkin açıklamalarda bulundu. ‘’Bakü’den deprem bölgesine bir gönül köprüsü kurduk" diyen Kırmızıgül, "Azerbaycan halkının ülkemizdeki felakete yaptıkları yardımlardan dolayı tüm depremzedeler adına teşekkürlerimi ilettim. Bu konser hayatımın konseri oldu. Hiçbir konserinde bu kadar ağlamamıştım. Ağlatmamıştım. Bakü’nün kalbi bizlerle. Çarşamba bölgedeyiz. Tüm zorda olan insanların yanındayım" ifadelerini kullandı.