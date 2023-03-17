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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü resmi törenle karşıladı.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ‘nün bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Niinistö, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Niinistö, muhafız alayı tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

"Sözün gereğini yerine getireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili soruya "Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz." demişti.

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