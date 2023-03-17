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Fiorentinalı futbolcunun burnu kırıldı! Sahaya giren Sivassporlu taraftarlar tutuklandı

Fiorentinalı futbolcunun burnu kırıldı! Sahaya giren Sivassporlu taraftarlar tutuklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Sivasspor Fiorentina’ya ikinci maçta da mağlup olarak turnuvadan elendi. Maçın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Bianco'ya yumruk atarak saldırdı. Futbolcunun aldığı darbeyle burnu kırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar 'bir anlık öfke' savunması yapsa da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

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Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina’ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden M.E.Ç (28) ve S.S.S. isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden M.E.Ç., Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco’ya fiziki müdahalede bulundu.

"Bir anlık öfkeyle..."

Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde maçın son anlarında skorun verdiği öfkeyle bir anlık sahaya girdiklerini belirtti. Adliyeye sevk edilen iki taraftar, Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

"O sadece 20 yaşında bir çocuk"

Karşılaşma esnasında sahaya giren saldırganlar, Fiorentina’nın 20 yaşındaki oyuncusu Alessandro Bianco’ya fiziki müdahalede bulundu. Maçtan sonra Bianco’nun burnunun kırıldığını söyleyen Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, “Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabi oyuncumuzda böyle bir şey beklemiyordu. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum. Çok kızgınım. Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen, başka bir şey düşünemiyorum. O sadece 20 yaşında bir çocuk.” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay özür diledi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da yaşanan olayı kınarken, saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyip özür diledi: ”Öncelikle tüm İtalyanlardan özür diliyoruz. Hiç olmaması gereken bir olay yaşadık. Sivas'ta daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Belki de maçın önüne geçen bir konu oldu. Biz de maalesef engelleyemedik. Bundan dolayı onlardan çok özür diyoruz, kusura bakmasınlar.”

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