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Kripto para piyasası yükselişe geçti! Bitcoin kritik seviyeyi aştı son 9 ayın en yükseği...

Kripto para piyasası yükselişe geçti! Bitcoin kritik seviyeyi aştı son 9 ayın en yükseği...

Kripto para piyasası yükselişe geçti.Bitcoin, bugün risk iştahının artmasıyla 26 bin dolar seviyesinin üzerini gördü. Bu son 9 ayın en yüksek seviyeleri...

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ABD borsaları dün, bankacılık krizlerinin etkileriyle negatif açılışlarının ardından hisseleri büyük oranda düşen First Republic Bank'a 11 büyük bankanın 30 milyar dolarlık destek sağlamasıyla pozitif kapanışlar yaptı. Hazine Bakanı Yellen'ın bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirtmesi de piyasadaki risk iştahını artırdı. Borsalarla birlikte kriptolar da primlendi.

Silicon Vadisi Bankası ve Signature Bank’ın hafta sonu batmasının ardındanBitcoin ve Ethereum yükselmişti. Bitcoin, geçen Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 26 bin doların üzerine çıktı. Ethereum da 12 Eylül’den beri görülmeyen bir seviye olan 1780 doları gördü.

Bitcoin’de yüzde 5, Ethereum'da yüzde 4'lük bir yükseliş yaşandı. Bitcoin 26 bin 400 dolar, Ethereum ise 1730 dolar seviyesinden alıcı buldu.

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