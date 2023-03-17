Sır dolu helikopterle ilgili şok iddialar! PKK'lı üst düzel isimlerin öldüğü helikopterin İran bağlantısı çıktı

IRAK'ın kuzeyindeki Duhok bölgesinde dün düşen ve aralarında PKK'lı üst düzey isimlerin de bulunduğu 3'ü kadın 7 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Helikopterin, İran destekli Haşdi Şabi terör örgütüne ait olduğu ve operasyonda sıkışan PKK'lıları kurtarmak için bölgede uçuş yaptığı belirlendi.

Abone ol

Türkiye sınırından 30 kilometre derinlikteki Irak'ın kuzeyinde yer alan Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesinin Çemanke kasabasının Berkiyat köyü yakınlarında dün AS350 Eurocopter tipi bir helikopter düştü. Helikopterde 3'ü kadın 7 kişi öldü, ölenlerin arasında terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin çıkması olayın gizemini arttırdı.

Haşdi Şabi ile PKK'lılar ortak kullanıyormuş

Helikopterin düştüğü yerin 2 yıl önce 13 asker ve polisin bir mağarada kurşuna dizilerek katledildiği Gara Dağı Siyani bölgesine ise çok yakın noktada olması akıllarda soru işareti bıraktı. Menşei belirlenemeyen helikopterin İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi milisleri ile PKK'lıların ortak kullanımında olabileceği üzerinde duruluyor.

Helikopterin neden düştüğü belli oldu

İstihbarat birimlerinin Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin gizli haber alma servisi Parastin ve anti terör birimiyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, helikopterin bölgedeki yağışlardan kaynaklı oluşan buharlaşma ve sis sonucu hava muhalefeti sonucu yere çakıldığı belirlendi.

Pençe Kilit'te sıkışan PKK elebaşları için

Düştüğü nokta ise şu anda TSK'nın Pençe Kilit harekatını yürüttüğü bölgede yer alıyor. Burada ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'nın sıkışan üst yönetim kademesindeki teröristlerin bulundukları çemberden çıkamadıkları için bölgeden alınmaları için de terör örgütü PKK'yla uzun zamandan beri işbirliği içinde olan Haşdi Şabi milislerince bölgeye uçuş gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bir günde zorunlu gerçekleştirilen bu uçuşun bölgedeki üst düzey PKK'lıları kurtarmak için de yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

İkinci helikopter bırakıp kaçmış

Düşen helikopterle birlikte ikinci bir helikopterin daha bölgede uçuş yaptığını ve düşen helikopterin ardından ikinci helikopterin Irak'ın güneyine doğru bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdiği radar kayıtlarından tespit edildi.

İki terör örgütü ortak tatbikat yapmıştı

Irak merkezi hükümetinin de desteklediği içinde Şii, Sünni, Hristiyan ve Yezidilerin de bulunduğu 40 farlı etnik kökenden oluşan Haşdi Şabi milisleri PKK ile Musul yakınlarında ortak tatbikat gerçekleştirmiş ve birlikte hareket etme kararı almıştı.

Ortak adaş çıkarıp desteklediler

PKK ve Haşdi Şabi 10 Ekim 2021'de Irak'ta gerçekleştirilen parlemento seçimlerinde Yezidi nüfusun ağırlıkta olduğu Sincar bölgesinde aynı adayları destekleme kararı almıştı. Terör örgütü PKK'nın Pençe Kilit bölgesinde sıkışan yöneticilerinin bu alandan alınması için Haşdi Şabi'nin helikopterli destek vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

ABD ve Fransa uçuş eğitim vermişti

Bu kaza akıllara Suriye'nin kuzeyinde ana omurgasını terör örgütü PKK-YPG'nin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ABD'li üst düzey askeri yetkililerin verdiği havacılık eğitimi ile helikopterle ortak tatbikatı getirdi. 4 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopterinde terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan Hakkari Yüksekova'daki Dağlıca ve Aktütün Karakol baskınlarında 36 askerimizi şehit eden Suriye uyruklu Çiya Muhammed kod adlı Azad Simi görüntülenmişti.

Terör örgütü PKK'ya, ABD ve Fransız askeri yetkililer iki yıl önce Mühbiç'te havacılık eğitimi de vermişti. Çok sayıda terörist Paramotor eğitimi aldıktan sonra Mühbiç'ten havalanarak Hatay'ın Amanos dağlarına iniş yapmışlardı.