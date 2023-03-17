UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İngiliz devi Manchester City ile Alman devi Bayern Munih çeyrek finalde karşılaşacak. Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri ve yarı final eşleşmeleri şöyle:Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da görev aldı.
Maçlar hangi tarihte?
Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan, rövanşlar ise 18-19 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 9-10 ve 16-17 Mayıs'ta oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 10 Haziran'da İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)
Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)
Yarı final:
Milan- Napoli maçının galibi Benfica - Inter maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Real Madrid - Chelsea maçının galibi ise Manchester City- Bayern Münih maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.