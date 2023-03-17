Voleybolda Türkiye'nin rakipleri belli oldu!

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımızın, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

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İsviçre’nin Lozan şehrinde gerçekleşen kura çekiminde; A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu’nda yer aldı. Filenin Sultanları, grup aşamasında ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Karşılaşmalar, 16-24 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak.

Olimpiyat Elemeleri’ne kadınlarda Çin, Japonya ve Polonya; erkeklerde ise Çin, Japonya ve Brezilya ev sahipliği yapacak. Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

Kadınlarda gruplar şöyle oldu:

A Grubu: Çin, Meksika, Ukrayna, Çekya, Kanada, Hollanda, Dominik, Sırbistan

B Grubu: Türkiye, Japonya, Peru, Arjantin, Porto Rico, Bulgaristan, Belçika, Brezilya

C Grubu: Polonya, Slovenya, Güney Kore, Kolombiya, Tayland, Almanya, ABD, İtalya

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri

B Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımımız ise grup aşamasında ev sahibi Japonya’nın yanı sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Karşılaşmalar, 30 Eylül-8 Ekim 2023 tarihlerinde oynanacak.