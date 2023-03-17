Pide fiyatları İstanbul'daki iftar sofralarını vuracak bu yıl kokusuyla yetinin

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı geliyor 22 Mart çarşamba gecesi ilk sahur yapılacak. Ramazan ayıyla birlikte kokusuyla evi saran Ramazan pidelerinin bu yıl kaç para olacağı da merak konusu. Birçok ilde pide fiyatları belli oldu. 300 gram pideyi 10 liraya satan da var 8 liraya satan da. Peki İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatı kaç para olacak?

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Müslüman aleminin huzurla, özlemle beklediği Ramazan ayı için heyecanlı geri sayım başladı. Bu sene ilk iftar 23 Mart perşembe akşamı yapılacak. Ramazan tüm rahmeti ile yaklaşırken vatandaş kara kara pide fiyatlarını düşünüyor. İftar soflarının baştacı olan pide bu sene kaç para olacak hala muamma. Birçok ilde pide fiyatları bir bir açıklandı ama İstanbul pide fiyatları için henüz bir açıklama yok. Ankara'da bu sene 300 gram Ramazan pidesi 10 liradan satılacak. Bolu'da da 325 gram Ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak. Bursa'da 380 gram pide 12,50 liradan satılacak. Mardin'de 400 gram pideye zam yok. İstanbul'da pide fiyatları için son karar verilmedi ama 370 gram susamlı pidenin İstanbul’da fiyatının 12.5 lira, 300 gramlık pidenin ise 10 lira olması öngörülüyor.

2023 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar?

Yaklaşan Ramazan ile birlikte vatandaşlar sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin fiyatını merak ediyor. Konuya dair açıklama ise Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’dan geldi. Fiyatlara dair açıklama yapan Balcı, tahminlerini söyledi.

Pide fiyatlarında her şeyde olduğu gibi artış beklediğini belirterek geçen sene göre çok pahalı olacağını vurguladı. Türkiye’nin farklı illerine göre de farklılık gösterebileceğini belirtti. Diğer yandan pide fiyatlarına yüzde 55 zammın geleceğini belirtirken 10 TL’den aşağı hiçbir yerde satılacağını düşünmediğini vurguladı.

Peki evde Ramazan pidesi nasıl yapılır, işte adım adım tarif..

Ramazan pidesi tarifi, evinde ramazan pidesi yapmak isteyenlerin sık sık aradığı bir tarif. İftar sofralarının olmazsa olmazı ramazan pidesini evde yapmaya ne dersiniz? Bu enfes, yumuşacık, besleyici ramazan pidesini en sağlıklı, en hijyenik şekilde yapabilmeniz için özel olarak paylaşıyoruz. Peki, evde ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte ramazan pidesi tarifi, evde ramazan pidesi yapımı...

Birinci adım: Öncelikle hamurunuza kullanacağınız mayayı aktif hale getirmek için malzemeleri hazırlayın.

İkinci adım: Karıştırma kabına maya, şeker, süt ve suyu alıp karıştın. Burada sütün ve suyun ılık olmasına dikkat edin. Üzerini unla kapatarak hava ile bağlantısını kesin ve maya köpük köpük kabarana kadar bekleyin.

Üçüncü adım: Maya kabarınca karıştırmaya başlayın ve üzerine sıvı yağ, unun kalanını ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamurunuz oldukça cıvık bir hamur olacak. Unutmayın pide hamurunun özelliği cıvık olmasıdır.



Dördüncü adım: Hamuru unlanmış tezgaha alıp hafif hafif un serperek ve sürekli katlayarak 7-8 dakika yoğurun. Mayalı hamurlar yoğurulmayı çok sever bunu unutmayın.

Beşinci adım: Hazır olan hamurumuzu üzerini streçleyerek ılık bir ortamda yaklaşık 50 dakika mayalandırın.

Altıncı adım: Mayalanan hamuru iki parçaya bölün ve hafif unlu tezgahta 1 cm kadar kalınlıkta olacak şekilde merdaneyle açın.

Yedinci adım: Tepsiye aldığınız hamuru tepsi mayası gelmesi için üzerini örterek 15-20 dakika dinlendirin.

Sekizinci adım: Tepsi mayası gelen pidelerin üzerini çırptığınız yoğurt ve yumurta sarısını sürün.

Dokuzuncu adım: 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Son adım: Fırından çıkardığınız pidenin üzerine bir bez örterek 10-15 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.