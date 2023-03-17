Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışını gerçekleştirecek
ÇANAKKALE'de Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışı; 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.Abone ol
Yarın Çanakkale’de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde, 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi'nin 32 kilometrelik bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak.
Gelibolu-Eceabat yolu arasındaki seyahat süresi 25 dakikaya düşecek.