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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışını gerçekleştirecek

ÇANAKKALE'de Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu'nun açılışı; 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

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Yarın Çanakkale’de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde, 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi'nin 32 kilometrelik bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halkın hizmetine açılacak.

Gelibolu-Eceabat yolu arasındaki seyahat süresi 25 dakikaya düşecek.

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