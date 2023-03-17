A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu! İlk kez davet edildiler

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 25 Mart ve 28 Mart tarihlerinde iki önemli maç oynayacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

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AMilli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım kadrosuna Mehmet Can Aydın (Schalke 04) ve Mehmet Umut Nayir (Ümraniyespor) ilk kez seçildi. Mehmet Can Aydın, alt yaş kategorilerinde Almanya forması giyerken, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

İşte A Milli Takım aday kadrosu:

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

FORVETLER: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

Maçlar ne zaman hangi kanalda?

Ermenistan - Türkiye maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 28 Mart Salı günü oynanacak olan Türkiye - Hırvatistan maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım'ın programı

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 19 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, 20 Mart Pazartesi günü EURO 2024 Elemeleri ve kampın başlangıcına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantı saat 14.30'da başlayacak.

Hazırlıklarına 20 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanlarla başlayacak Ay-Yıldızlılar, Ermenistan maçı için 24 Mart'ta Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Erivan'a gidecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, aynı gün saat TSİ 17.15'te Ermenistan maçına ev sahipliği yapacak Republican Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından saat TSİ 18.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gruplar şöyle olmuştu:

A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Cumhuriyeti

B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn