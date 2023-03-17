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Antalya'da genç kadın, 3 aylık kocasını eve taktırdığı gizli kamerayla kaydetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da genç kadın, 3 aylık kocasını eve taktırdığı gizli kamerayla kaydetti

ANTALYA'da yaşayan kadın, 5 yıl flört ettiği adamın gerçek yüzünü evlendikten sonra gördü. 3 aylık kocanın yaşattığı dehşet eve yerleştirilen gizli kamera tarafından kaydedildi.

Antalya'da genç kadın, 3 aylık kocasını eve taktırdığı gizli kamerayla kaydetti

25 yıl önce ailesiyle birlikte Kırıkkale’den Manavgat’a gelen Ç. G.'nin annesi babası emekli olduktan sonra memlekete geri döndü.

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Antalya'da genç kadın, 3 aylık kocasını eve taktırdığı gizli kamerayla kaydetti

 İlk evliliğimden 12 ve 14 yaşlarında 2 tane kızı olan Ç. G. kimsesi olmayan Manavgat’ta 2018 yılında tanıştığı ve ilk evliliğinden 2 erkek çocuğu olan Serdar G. ile 5 yıl flört ettikten sonra 5 Aralık 2022 tarihinde evlendi.

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Antalya'da genç kadın, 3 aylık kocasını eve taktırdığı gizli kamerayla kaydetti

Kızlarının kendisiyle, eşinin çocuklarının da anneleriyle yaşamaya başladığını söyleyen Ç. G, " Evlendikten kısa bir süre sonra kocamın gerçek yüzünü gördüm." dedi ve anlattı:

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Antalya'da genç kadın, 3 aylık kocasını eve taktırdığı gizli kamerayla kaydetti

"Alkol aldıktan sonra kendisini kaybediyor, bana ve kızlarıma olmadık eziyetler ediyordu. Sadece bize değil, aynı apartmanda oturan annesi ve kız kardeşine de dayak atıyordu. 

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