Antalya'da genç kadın, 3 aylık kocasını eve taktırdığı gizli kamerayla kaydetti
ANTALYA'da yaşayan kadın, 5 yıl flört ettiği adamın gerçek yüzünü evlendikten sonra gördü. 3 aylık kocanın yaşattığı dehşet eve yerleştirilen gizli kamera tarafından kaydedildi.
25 yıl önce ailesiyle birlikte Kırıkkale’den Manavgat’a gelen Ç. G.'nin annesi babası emekli olduktan sonra memlekete geri döndü.
İlk evliliğimden 12 ve 14 yaşlarında 2 tane kızı olan Ç. G. kimsesi olmayan Manavgat’ta 2018 yılında tanıştığı ve ilk evliliğinden 2 erkek çocuğu olan Serdar G. ile 5 yıl flört ettikten sonra 5 Aralık 2022 tarihinde evlendi.
Kızlarının kendisiyle, eşinin çocuklarının da anneleriyle yaşamaya başladığını söyleyen Ç. G, " Evlendikten kısa bir süre sonra kocamın gerçek yüzünü gördüm." dedi ve anlattı:
"Alkol aldıktan sonra kendisini kaybediyor, bana ve kızlarıma olmadık eziyetler ediyordu. Sadece bize değil, aynı apartmanda oturan annesi ve kız kardeşine de dayak atıyordu.