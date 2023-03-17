Doğu Perinçek'ten şok iddialar! AK Parti rahatsız, MHP kaynıyor HÜDA PAR seçim kaybettirir

Cumhur İttifakı'na katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten HÜDA PAR'la ilgili flaş iddialar geldi. Perinçek, "HÜDA PAR ile ittifak konusunda AK Parti rahatsız, MHP kaynıyor" iddiasında bulundu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti'den ittifak konusunda kendilerine bir teklif gelmediğini ancak kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı.Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Perinçek, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılma ihtimaline tepki göstererek, "Millet İttifakı’na, ‘siz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz' derken, siz de öbürüyle yapıyorsunuz" dedi. İşte Perinçek'in o açıklamaları...

Millet İttifakı'na PKK ile işbirliği derken...

- HÜDA Par’ın kamuoyu önünde ittifak içinde gösterilmesi, seçim kaybettirecek, ittifaka çok oy kaybettirecek bir olay. Millet İttifakı’na, ‘Siz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz derken, siz de öbürüyle yapıyorsunuz.

AK Parti rahatsız, MHP kaynıyor

- Belki de bir tuzak. Bundan AK Parti de rahatsız; MHP de kaynıyor.

- Anayasa Mahkemesi’nin serbest bıraktığı 540 milyon lirayı Hazine ve Maliye Bakanı HDP’ye vermesin. AYM yanlış karar verebilir. Maliye Bakanı da diyecek ki, bu dava sonuçlanıncaya kadar milletin parasını size vermeyeceğim.

İstanbul seçimleri gibi bir tuzak

Ulusal Kanal yayınına katılan Perinçek, HÜDA PAR ile ittifak konusunda AK Parti'ye uyarılarını sürdürdü. HÜDA PAR ile ortaklığın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gibi bir tuzak olduğunu iddia eden Perinçek, şunları söyledi:

- Çok açık bir tuzak var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini yaşadık değil mi? Birinci turda 17 bin oy farkla kaybetmişti AK Parti. Sayın Binali Yıldırım da ‘Çok küçük bir farkla kaybettik’ demişti ama bazı itirazlar edildi, Sayın Tayyip Erdoğan'ı bir kısım Atlantikçi, anladığımıza göre ikna etti. Ve seçimi yinelettiler. Sonunda 17 bin fark, 800 bine çıktı. Ağır bir darbe oldu.

Tuzak AK Parti'ni içinden kuruluyor

- Seçimin yenilenmesi bir tuzaktı ve Atlantikçiler AK Parti’yi oraya sürükledi. Şimdi burada da öyle bir tuzak var. Yani AK Parti'nin içindeki Atlantikçiler diyorlar ki ‘Kürdü kazanmamız için bir fırsat var. Kürdü kazanayım derken Türk'ü de kaybediyor. Kürdü de kaybediyor. 3 Kürt kazanalım derken 300 Kürdü kaybediyor. Türkiye seçmenini kaybediyor.

- Biz HÜDA PAR şudur, budur diye tartışmıyoruz. Bu tartışma kısa zamanda çözülecek bir tartışma değil. Seçmen zaten böyle tartışmalar yapmıyor. Seçmen gördüğü zaman burada bölücülük var diyor. Siz bu kanaati değiştiremezsiniz ve seçmenin bu kanaati de doğru bir kanaat.

- Çünkü HÜDA PAR'ın tüzüğüne, programına baktığınız zaman çok açık bir şekilde Türk milletine karşı, Türk devletinin bölünmesinden yana. Türk milletinin bütün temel prensiplerine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak siyasetine de karşı. Anayasaya da karşılar.