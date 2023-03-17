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Alaaddin Çakıcı'dan tartışılan o fotoğrafla ilgili açıklama! Ferhat Aydoğan kime çalışıyor?

Alaaddin Çakıcı'dan tartışılan o fotoğrafla ilgili açıklama! Ferhat Aydoğan kime çalışıyor?

Suç örgütü lideri olmaktan hükümlü Alaaddin Çakıcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’le fotoğraf paylaşan iki isimle ilgili flaş açıklamalar geldi... Ferhat Aydoğan'ın basın danışmanı olmadığını belirten Çakıcı, "Ferhat Aydoğan bir yerlere mi hizmet diyor? Jandarma Genel Komutanımız üzerinden hükümeti mi yıpratmak istiyor bunu bilemem" dedi.

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Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak tanınan Ferhat Aydoğan, Çakıcı'nın adamı olarak bilinen Selahattin Yılmaz ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i deprem bölgesindeki Harekat Komutanlığında ‘ziyaret’ etmiş ve sosyal medyadan birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.

O isimle samimi duygularımı dondurdum

O fotoğraflar tartışma konusu olunca Alaaddin Çakıcı'dan açıklama geldi. Selahattin Yılmaz ile samimi duygularını dondurduğunu, sadece 'merhaba'ları kaldığını belirten Alaaddin Çakıcı, "Ferhat Aydoğan benim basın danışmanım değildir, yalnızca benim haberlerimi yapmıştır gazeteci olarak" dedi.

Ferhat Aydoğan birilerine mi hizmet ediyor

"Ferhat Aydoğan bir yerlere mi hizmet diyor? Jandarma Genel Komutanımız üzerinden hükümeti mi yıpratmak istiyor bunu bilemem" diyen Alaaddin Çakıcı, "Benimle herkes fotoğraf çektirmiştir. Bunların bazıları sevgi amacıyla, bazıları da kötü niyetle kullanılmış olabilir" dedi. İşte o açıklama...

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