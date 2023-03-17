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Cepte son parada bitti diyenler hesabınıza bakın Hesaplara 1.250 lira yatıyor

Cepte son parada bitti diyenler hesabınıza bakın Hesaplara 1.250 lira yatıyor

Bu ay da ay sonunu görmeden cebimdeki para bitti diyenlere güzel haber. Dar gelirli ailelere destek olmak için devlet tarafından ödenen 1.250 liralık yardım hesaplara yatıyor. Mart ayı ödemeleri bugünden itibaren ödenmeye başladı. 1.250 liralık yardımdan toplanda 2,4 milyon kişi faydalanacak. Başvurmak için e devlet hesabınız olması yeterli.

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Daha ay bitmedi ama cebimdeki son para da bitti diyenleri sevindiren haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Yaklaşık 2.4 milyon kişiye verilecek 1.250 liralık destek ödemesi bugün itibariyle hesaplara yatıyor. Geçim sıkıntıyı yaşayan dar gelirli ailere verilen bu nakdi destekten faydalanmak için e devlet hesabınız olması gerekiyor. e devlet üzerinden başvuranlara ve gerekli şartları oluşturan vatandaşlara her ay karşılıksız ödeme yapılacak. 

e devlet hesabı olmayanlar da yardım için başvuruda bulunabilecek bunun için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına veya bakanlığın herhangi bir kurumuna kendinizin gitmesi şart. 

Dar gelirli ailelerin hesaplarına yatmaya başladı

Geçim sıkıntısı yaşayan ailelere yönelik gerçekleştirilen aile destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Her ay düzenli bir şekilde hesaplara yatacak olan ödemenin mart ayı için olan kısmı bugünden itibaren hesaplara yatırılacak. Bu konu ile alakalı olarak açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk desteği bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için yaklaşık olarak 1 milyar TL ve Aile Destek bileşeni kapsamında ise 3,3 milyar TL olmak üzere ödeme yapılacağını açıkladı. Toplamda 3,3 milyon haneye 4,3 milyar TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirecekleri belirtildi.

1.250 liralık destek ödemesi nasıl yapılır?

Vatandaşlar aile destek programı başvuruları için e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına veya bakanlığın herhangi bir kurumuna şahsi olarak giderek başvurusunu gerçekleştirebilecek. Yapılan ödemelerde 450 TL ve altında olanlar 1250 TL destek alacak. 450 TL üzeri vatandaş 911,15 altı olanlar 1.100 TL alacak. Aile destek ödemelerinde 911,15 üzeri 1372,30 TL ve 6 olanlar ise 950 TL destek ödemesi alacak. 1372,30 TL üzeri 1833,45 TL'den az olanlar ise 850 TL destek ödemesinden faydalanacak.

Geliri az olan aileleri yönelik gerçekleştirilen aile destek ödemeleri, yararlanacak ailelere mart ayından itibaren ödemesi yapılacak. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar Aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı'nın kurumuna ya da e-devlet üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilecek. Başvurusu onaylanan vatandaşlara destek ödemesi mart ayı itibarıyla hesaplarına yatırılacak. E-devlet üzerinden başvurusunu kabul edilen vatandaşlar 1250 TL'ye kadar destekten faydalanabilecek

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