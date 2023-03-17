EYT'li Nisan ayında paraya doyacak! Peş peşe üç ödeme birden yapılacak: Bayram sevinci ikiye katlanacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğü girmesinin ardından milyonlarca EYT'li SGK'ya akın etmişti. Gerekli koşulları yerine getiren ve Mart ayında başvurularını tamamlayan EYT'li ilk maaşını Nisan ayında almaya hak kazandı. Nisan ayı içerisinde yeni emekliler ise sadece maaşını almayacak, peş peşe yapılacak üç ödeme daha EYT'lini Ramazan Bayramı sevincini ikiye katlayacak. İşte EYT'liye Nisan ayında yapılacak ödemelerin detayları...

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Yıllardır emeklilik hayali kuran milyonlarca EYT'li muradına erdi. Meclis'te yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından EYT'linin emeklilik hayalleri gerçek oldu. Gerekli şartları yerine getiren EYT'liler mart ayında başvurusunu tamamladıktan sonra ilk maaşlarına Nisan ayında kavuşacak. Maaşlar için geri sayan EYT'liye ise yapılacak ödeme sadece bundan ibaret değil. Ramazan Bayramı öncesi yapılacak olan peş peşe üç ödeme daha EYT'linin bayram sevincini ikiye katlayacak. Peki Nisan ayında EYT'liyi bekleyen ödemeler neler? EYT'linin cebine girecek toplam tutar ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

EYT’lilere bayram ikramiyesi müjdesi

Emekli bayram ikramiyesi, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara veriliyor. Dolayısıyla EYT’liler de bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olacak. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler Nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Yani Nisan ayında emekli olacak olan EYT’liler Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olacak.

EYT'liye bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara devlet tarafından tamamen karşılıksız olarak verilen emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak hesaplara yatmıştı. Bu yıl asgari ücret zammı, emekli maaş zammı ve memur maaş zammı sonrasında emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam da merak konusu oldu. Emekliler Ramazan Bayramı öncesi zamlı bayram ikramiyesi alma hayali kuruyor. Şu anda emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili birkaç farklı formül var.

Bunlardan ilki emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranında yani yüzde 30 oranında artış yapılması. Diğer bir formül ise her bayram öncesi emekli bayram ikramiyesinin 2500 TL olarak ödenmesi. Şu anda her iki formül de kesinleşmedi. Ancak Nisan ayı başına kadar kesin olarak açıklanması bekleniyor.

EYT'li bankadan ne kadar promosyon alacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla bankalar da promosyon yarışına girdi. EYT'li, 3 yıllık süre için maaşına göre en az 4 bin 200 lira promosyon alacak. Promosyon tutarındaki artış bankaların inisiyatifinde olacak. O yüzden yatan maaş tutarına göre değiştiği için ve bankanların uyguladıkları kendi kampayalarına göre EYT'liye ödenecek olan tutarda değişiklikler yaşanacaktır.



Bankaların EYT'lilere özel kampanya çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda bankalar, kendi şubelerinden maaş alan EYT'liye promosyon ödemesi yapacak ve 3 yıl taahhüt şartı isteyecek.

EYT'liler, emeklilik başvurusu sırasında maaşlarının yatırılmasını istedikleri banka ve şubesini seçecek. Nisan ayındaki ilk maaşla banka promosyonu almaya hak kazanacak. E-Devlet aracılığıyla banka seçeneği değiştirilebilecek.

Seçim yapıldıktan sonra emeklinin promosyon alabilmesi için 3 yıl aynı bankada kalması gerekiyor. Emekli, bankayı değiştirirse aldığı promosyonun kalan kısmını geri ödemekle yükümlü olacak.

Bankalar emeklilere maaşlara göre farklı promosyon miktarları sunuyor. Buna göre, en düşük, yani 5 bin 500 lira emekli maaşı alan EYT'li, 3 yıllık süre için en az 4 bin 200 lira promosyon alabilecek.

7 bin 500 ila 10 bin lira emekli aylığı alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin lira ve üzerinde emekli aylığı alanlara da azami 6 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu miktarlar bankaların inisiyatifine bağlı olarak artırılabilecek.

EYT'li kıdem tazminatı alacak

İşveren emekli olan çalışanına hak ettiği kıdem tazminatını ödeyecek. EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

Öte yandan, EYT kapsamında emekli olanlar, 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanabilecek.

Türkiye'de ilk kez 1936'da çıkarılan İş Yasası ile uygulanmaya başlayan kıdem tazminatı, bir iş yerinde en az 1 yıldır çalışan işçinin belirli şartlar oluştuğunda işten ayrılırken aldığı toplu ödeme tutarını ifade ediyor.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.