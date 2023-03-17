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İYİ Parti seçim kampanyasını resmen başlattı! 'Birlikte tarih yazacağız'

İYİ Parti seçim kampanyasını resmen başlattı! 'Birlikte tarih yazacağız'

İYİ Parti 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik kampanyasını başlattı. "Birlikte Kazacağız! Tarih Yazacağız!" sloganları kullanılan kampanyada, Meral Akşener, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları yer aldı.

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Millet İttifakı üyelerinden İyi Parti, 2023 seçimlerine yönelik “Tarih Yazacağız!” ve “Birlikte Kazanacağız!” sloganları yer alan kampanyasını başlattı. İyi Parti lideri Akşener’in İmamoğlu ve Yavaş ile olan fotoğrafı, “Tarih Yazacağız!” sloganıyla, Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafı ise “Birlikte Kazanacağız!” sloganıyla, Türkiye genelinde billboardlara yansıdı.

Kampanyanın televizyonlara yansıyan ve resmî sosyal medya hesaplarında da paylaşılan videoda, Akşener’in “Milletin sesi neredeyse; biz oradayız! Milletin iradesi neredeyse; biz oradayız! Milletin derdi neredeyse; çözümlerimizle birlikte, biz oradayız! Milletimizin açtığı yolun önünde, hiçbir engel duramaz. Bu yolu yürümeye, hep birlikte devam edeceğiz! Birlikte Kazacağız! Tarih Yazacağız!” söylemlerine yer verildi.

Ayrıca, Akşener’in 2019 yılındaki belediye seçimlerinden, 2020 yılından itibaren yürüttüğü esnaf gezilerinden, Saraçhane konuşmasından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile beraber gittikleri deprem bölgesi ziyaretinden ve 6 siyasi parti liderinin yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

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