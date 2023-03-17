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Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Yola çıkacaklar aman dikkat! BUDO'dan sefer iptallerine ilişkin bir açıklama geldi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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