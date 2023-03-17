Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Abone ol
Yola çıkacaklar aman dikkat! BUDO'dan sefer iptallerine ilişkin bir açıklama geldi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.