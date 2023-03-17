Deprem bölgesi için kritik uyarı! Saat verildi

Depremlerden etkilenen illerde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Bugün öğleden sonra başlayacak ve akşam saatlerinde etkisini artıracak yağışlara ilişkin uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra deprem bölgesinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Yağışların deprem bölgesi genelinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı öngörülüyor.

Sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.