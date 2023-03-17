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Deprem bölgesi için kritik uyarı! Saat verildi

Deprem bölgesi için kritik uyarı! Saat verildi

Depremlerden etkilenen illerde kuvvetli yağışlar etkili olacak. Bugün öğleden sonra başlayacak ve akşam saatlerinde etkisini artıracak yağışlara ilişkin uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra deprem bölgesinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Yağışların deprem bölgesi genelinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı öngörülüyor.

Sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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