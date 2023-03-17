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Oyuncu Filiz Taçbaş, milletvekili aday adayı oldu! Arka Sokaklar'da oynamıştı

Oyuncu Filiz Taçbaş, milletvekili aday adayı oldu! Arka Sokaklar'da oynamıştı

Hem yeni Cumhurbaşkanı'nın hem de milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine 58 gün kaldı. Siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı için başvurular alınıyor. Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

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Oyuncu Filiz Taçbaş, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Taçbaş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Filiz Taçbaş kimdir?

Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Taçbaş, 1964 senesinde Istanbul'da doğmuştur. İlk kez 10 yaşındayken kameralar karşısına geçtiği bilinmektedir. Daha sonra 18 yaşında tiyatro oyunculuğuna başlamıştır.

Anadolu turnelerine katılan Taçbaş aynı zamanda 'Gırgıriye' müzikalinde Müjdat Gezen'le başrolü paylaşmıştır. Ardından 1992 senesinde asıl şöhretini kazandığı Mahalle Muhtarları dizisinde yer almıştır. Taçbaş'ın canlandırdığı Behiye karakteri akıllara kazınmıştır.

Arka Sokaklar'da 'Rıza Baba'nın eşini oynadı

Mahalle Muhtarları adlı dizide 2002 yılına kadar rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynamaya başlamıştır. Arka Sokaklar dizisinde Ayla Soylu karakterini canlandırmıştır. Klavye Delikanlıları, Ah Neriman, Koçum Benim ve daha birçok dizide rol alan Filiz Taşçı son olarak dönemin en popüler dizilerinden Çukur'da yer almıştır.

Yer aldığı dizilerin yanısıra Taçbaş, birçok filmde de rol almıştır. Filiz Taçbaş'ın yer aldığı filmlerden bazıları şu şekildedir:

Asi Kabadayı
Elveda Mutluluklar
Yaşama Hakkı
Randevu
Bu Şehrin Geceleri
Korkusuz
Aile Pansiyonu
Eskici ve Oğulları

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