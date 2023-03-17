Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti! 2023 seçimlerinde hangi ilden aday oluyor?

Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

Savcı Sayan kimdir?

1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak’da doğdu. İlk öğrenimini Tutak’da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt’de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.