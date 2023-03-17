Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti! 2023 seçimlerinde hangi ilden aday oluyor?
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için istifa eden ilk belediye başkanı oldu. Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.
2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti.
Günlerdir kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.
Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.
Savcı Sayan kimdir?
1971 yılında 24 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak Ağrı Tutak’da doğdu. İlk öğrenimini Tutak’da, Orta öğrenimini Muş Malazgirt’de, Lise öğrenimini Tutak Lisesinde okul birincisi olarak tamamlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur.