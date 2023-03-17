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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Vladimir Putin için tutuklama kararı çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Vladimir Putin için tutuklama kararı çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın gerekçesi olarak, Ukrayna'da işlendiği belirtilen savaş suçları gösterildi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ediyor...

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına Ukrayna direnmeye devam ediyor.

Savaş son sürat devam ederken bugün dikkat çeken bir karar çıktı.

Putin'e tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

Ukrayna karardan memnun

Kararın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, "Bu karar yalnızca bir başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.

"Karar yok hükmündedir"

Rusya ise, mahkemenin kararını tanımadıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kararın bizim için önemi yok." ifadelerine yer verildi.

Kararın gerekçesi açıklandı

Daily Mail'in son dakika geçtiği haberde tutuklama kararının gerekçesi de açıklandı.

Mahkeme, şüphelilerin Ukraynalı çocuklara zarar verecek şekilde, nüfusun yasadışı şekilde sınır dışı edilmesi ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinden Rusya Federasyonu'na nüfus transferi gerçekleştirdiğini değerlendirdi.

Biden 'savaş suçlusu' ilan etmişti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "savaş suçlusu" ifadesini kullanmıştı.

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