Survivor 2023'e bu hafta kim veda etti? Survivor 2023 Birleşme partisi ne zaman? Geri sayım başladı...

TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran ve dünyanın en zor yarışmaları arasında yerini alan Survivor 2023'e 16 Mart 2023 günü adaya veda isim belli olurken Survivor 2023 birleşme partisi için geri sayım başladı. Peki Survivor'da bu hafta eleme adayları kimler oldu?, Survivor 2023'e bu hafta kim veda etti?, Survivor 2023 Birleşme partisi ne zaman? bugün internette en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Survivor 2023'e bu hafta veda eden isim ve detaylar haberimizde...

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Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2023'ün birleşme partisine kısa bir süre kala kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda şampiyonluk hayallerine bu hafta veda eden isim belli oldu. Peki 16 Mart gecesi yapılan oylamada eleme adayları kimlerdi, Survivor'dan kim elendi? Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte Survivor birleşme partisi öncesinde adaya veda eden isim ve birleşme partisi ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yapımcılığıyla TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2023, son bölümüyle heyecan yarattı.

İletişim ödülünü kazananlar mesajlaştı

Eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Kazanan takım yakın arkadaşı ile mesajlaştı. Kadınlar ve erkekler kendi içlerinde yarışırken, kadınlarda kazanan takım ünlüler oldu. Erkekler karşılaşmasında ise kazanan takım gönüllüler oldu.

En iyiler mücadelesinde ise ünlüler üstünlük kurarak ödülün sahibi oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları kısa da olsa yakınlarıyla iletişim kurdu.

Survivor 2023 eleme adayları belli oldu

Fatih, Cansu, Aziz ve Alper bu haftaki eleme adayları olarak belirlenmişti. Mavi takımda yer alan Fatih, Alper ve Aziz’in yanı sıra, kırmızı takım eleme potasına bir isim koymuştu. Dokunulmazlık ödüllerinde büyük bir başarı yakalayan kırmızı takım, kaybettiği bir dokunulmazlık sonucu Cansu’yu eleme adayı olarak çıkartmıştı. Üç aday mavi takımdan çıkarken, kırmızı takımdan sadece bir isim elenme adayı olmuştu.

Acun Ilıcalı eleme için gelen SMS sonuçlarını açıkladı. 4 yarışmacı arasından biri adaya veda etti. Konseydeki duygusal anlar ekranlara damga vurdu. Peki Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2023’te bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyu alarak adaya veda eden isim Fatih oldu. Fatih yaptığı açıklamayla duygusal anlar yaşattı. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bu benim uzun süredir hayalimdi. Hep Dominik’in kumlarına 66’ı kazımak istiyordum. Zorlanmayı da çok sevdim. Acı çekmeyi de çok sevdim. Yokluğu da çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir şeyi yerine getirdim. Gençlere ve öğrencilerime hayallerinden vazgeçmelerini ve istedikleri zaman istedikleri şey yapabileceklerini burada göstermiş oldum. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma da bu yolda başarılar diliyorum. Her kimin kalbini kırdıysam af ola.’’

Survivor 2023 birleşme partisi ne zaman?

Acun Ilıcalı bir önceki konseyde birleşme partisinin iki hafta sonra olacağını açıklamıştı. Birleşme partisinin detaylarını açıklayan Ilıcalı şu ifadeleri kullanmıştı;

"Survivor'da birleşme yakınlaşmıştır. 2 hafta sonra birleşme partisi olacak. Bu arada kötü haberim var. Birleşmeye kadar hızlandırılmış eleme var; o yüzden 2 değil 3 yarışmacı veda edecek. Birleşmeden 1 gün önce eleme olacak. Ara verdiğimiz dönem var o yüzden elemeyi hızlandıracağız. Üç yarışmacı giderse birleşme sayısı güzelleşiyor. Bir veda olacaktı ama bir veda biraz hüzünlü olacak."