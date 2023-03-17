Şanlıurfa'da fırsatçılar iş başında: Sel felaketi sonrası fiyatlar uçuşa geçti

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası fırsatçılar ortaya çıkmış, bazı firmaların ürünlerine fahiş fiyat uyguladıkları gözlemlenmişti. Dün Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından da kentte hazır su fiyatlarına fahiş zam yaparak fırsatçılık yapmaya çalışanları Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklama ile uyardı.

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Türkiye 6 şubat günü Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler 11 ili birden vurmuş, çok sayıda bina çökerken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Afet bölgesinde yaralar sarılmaya devam ederken ortaya çıkan 'fahiş fiyat' tarifesi uygulayanlar için harekete geçilmişti. İçimizi yakan haberler peş peşe gelirken dün Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası fırsatçılar yine ortaya çıktı. Kentte hazır su üzerinden fahiş fiyatlarla kar elde etmek isteyenleri Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan çok net bir şekilde uyardı.

Fırsatçılar iş başında!

Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketinden sonra fırsatçılar da harekete geçti. Kentte su satışı yapanların su fiyatlarını fahiş oranda artırdığı iddia edildi. Bu iddiaların üzerine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Şanlıurfa Valisi Ayhan, fırsatçıları uyardı. Sel felaketinin ardından bunu fırsat bilen fırsatçılar tarafından su fiyatlarına fahiş bir artış yapıldığı duyurumlarını aldıklarını belirten Vali Ayhan, bu konuyu hukuken yakından takip edeceğini ve ekiplerle birlikte sahada denetimler yapıp buna fırsat verilmeyeceğini, gerekli yasal işlemlerin yapılacağını duyurdu. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bu uyarısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Şanlıurfa Valisi’nden uyarı geldi!

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunurken, hazır su fiyatlarında bir artış yaşandığına dair haberler duyduklarını belirtti ve şu açıklamayı yaptı. Vali Ayhan: “Her felaketi fırsat bilen fırsatçılar tarafından su fiyatlarına fahiş bir artış yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu hukuken yakından takip edeceğim. Ekiplerimizle beraber sahada denetimler yapıp buna fırsat vermeyeceğiz ve gerekli yasal işlemleri yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sağanak sebebiyle Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilikten dolayı kent merkezindeki Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerine geçici süre ile şebeke suyu verilmediği öğrenildi.