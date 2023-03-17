Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Bunu yapabilen tek lidersiniz

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Ankara'daki basın toplantısında Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Niinistö, "Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde herkesle görüşebilen belki de tek kişi sizsiniz" dedi.

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde herkesle görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de siz bunu yapan tek kişisiniz." ifadesini kullandı.

Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'de yaşanan depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niinistö, dün Kahramanmaraş'ı ziyaret etme fırsatı olduğunu belirterek, "Şunu söylemem gerekir ki, bu depremlerin sonucu şok edici. Ancak şunu da gördük ki yönetiminizden kişiler çok yoğun ve verimli bir şekilde çalışıyor. Birçok farklı ülkeden gelen kişiler, depremzedelere yardım sağlıyor." ifadesini kullandı.

Niinistö, bölgede umut olduğuna da işaret ederek, bu felaketten sonra insanların birlikte çalışmanın önemi de daha iyi anladığını ve bu örneğin dünyanın başka yerlerinde de görülmesini umduğunu vurguladı.

"Herkesle görüşebilen tek lidersiniz"

Jeopolitiğin şu anda çok tehlikeli bir pozisyonda olduğuna işaret eden Niinistö, "Sayın Cumhurbaşkanı size, şahsınıza teşekkürlerimi iletmek isterim. Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde herkesle görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de siz bunu yapan tek kişisiniz." diye konuştu.

Niinistö, gerçekleştirdikleri ikili görüşmeleri "çok güzel" olarak nitelendirerek, "Halihazırda iyi olan ilişkilerimizi sürdürüyoruz." dedi.