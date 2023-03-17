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Konyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Konyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de 26. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

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Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Konyaspor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

Galatasaray - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.

İlk 11'ler
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış, Kerem, Icardi

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