HABER / SPOR / GALATASARAY
Konyaspor - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'de 26. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.Abone ol
Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Konyaspor 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)
Galatasaray - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.
İlk 11'ler
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış, Kerem, Icardi