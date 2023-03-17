SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Milli Muharip Uçak hangardan çıktı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıktığını açıkladı. Demir paylaşımında, "Uçağımız bugün pistin başında" ifadelerini kullandı.

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Türk savunma sanayisi, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.

Türk mühendisler, yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Mühendisler hummalı çalışmalarını sürdürürken Türk savunma sistemleri dünyanın takip ettiği konuların başında geliyor.

'Dosta güven düşmana korku' veren savunma sanayisinde başarılı adımlar atılırken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni bir paylaşım yaptı.

18 Mart Çanakkale şehitleri Anma Günü'nde yapılan paylaşım vatandaşların göğsünü kabarttı.

Milli Muharip Uçak piste çıktı

İsmail Demir yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak'ın ilk kez piste çıktığını açıkladı.

"18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik"

SSB Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.



İlk uçuş tarihi bekleniyor

Türkiye'nin kendi imkânları ile geliştirdiği bir savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak projesi ile ülkemiz, diğer ülkelerden savaş uçağı satın almak yerine, kendi savaş uçaklarını üretebilecek bir konuma gelmeyi hedeflemekte.

Projenin ilk adımı olan Milli Muharip Uçak tasarım çalışmaları 2010 yılında başlamıştı.

Projenin tamamlanması için 10 yıllık bir süre planlandı ancak proje takviminde zamanla değişiklikler oldu ve bu yıl içerisinde Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.



Milli Muharip Uçak özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.