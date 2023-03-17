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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan, İsveç’le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olunduğunu ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in adımlarına bağlı olduğunu belirtti.

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Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde ilk adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Mevkidaşıyla ortak açıklama yapan Erdoğan, Finlandiya'nın Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat ettiğini belirterek, TBMM'de onay sürecinin başlatılacağını söyledi.

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündemi: İki ülkenin NATO'ya üyeliği 

Görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti.

'İsveç'in atacağı adamlara bağlı'

İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.

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