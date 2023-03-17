PSG'de gündem Messi! Hocası geleceği hakkında konuştu

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Lionel Messi'nin geleceği hakkında konuştu.

Abone ol

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, takımın yıldız ismi Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Galtier, açıklamasında Arjantinli yıldızın takımda mutlu olduğunu söyledi ancak geleceği için bir şey söylemenin erken olduğunu dile getirdi.

"Leo, PSG soyunma odasında mutlu"

Fransız teknik adam, "Leo, yönetim ve başkanın çok sık görüştüğünü biliyorum. Görüşmelerin detaylarını bilmiyorum. Daha önce de söyledim, herkes kendi kararını verir. Leo, PSG soyunma odasında mutlu. Arkadaşlarının iyi oynamasını sağlamak için oynamaktan her zaman mutlu. Geleceğine gelince, ne olacağını söylemek için henüz çok erken. Bayern Münih maçından sonra bazı eleştiriler gördüm ama Messi yalnız oynamadı. Bu sezon çoğu kez maçların sonucuna etki etti" dedi.

Bu sezon forma giydiği 31 maçta 18 gol 17 asistlik performans sergileyen ve PSG ile kontratı sezon sonunda tamamlanacak Lionel Messi'nin adı Al Hilal, Inter Miami ve eski takımı Barcelona ile anılıyor.