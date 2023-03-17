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Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu oldu

Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil, altın madalya kazandı.

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Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden milli sporcu Zeynep Yetgil, önemli bir başarıya imza attı. Zeynep, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Moldovalı rakibini rahat yendi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda şampiyonaya eleme turundan başlayan Zeynep Yetgil, Moldavalı rakibi Mariana Dragutan'ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek ve yarı final turlarını da geçti

Çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi ile karşılaşan Zeynep, rakibine 10-0'lık üstünlük kurarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı finalde Azerbaycanlı Gultakin Shirinova ile karşılaşan Zeynep, rakibini 5-0 yenerek finale yükseldi.

Ukraynalı rakibini yenerek şampiyon oldu

Zeynep Yetgil, finalde karşılaştığı Ukraynalı Liliia Malanchuk'u ise 9-4 yenerek organizasyonda Avrupa şampiyonu oldu.

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