Okan Buruk'tan hakem eleştirisi: Skora etki etti

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı açıklamada hakem Zorbay Küçük'ün skora etki ettiğini belirtti.

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Spor Toto Süper Lig'de öne geçtiği maçta Konyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem Zorbay Küçük'ün kırmızı kart pozisyonlarında gösterdiği sarı kartlar ile maça ve skora etki ettiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, Mertens'in yokluğunu da aradıklarını dile getirdi.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Elimizdeki bir maçı kaybettik"

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Devre arasında oyuncularıma, '2. golü bulmamız gerek' dedim. İkinci yarıda bizim beklentimiz hücumsal anlamda daha üretken olmaktı. Özellikle 80' sonrasında panik yaptık, basit top kayıpları yaptık. Son bolümde kopmalar oldu. 2-1 sonrasında da rakibe verdiğimiz pozisyonlar oldu. Sonuç olarak elimizdeki bir maçı kaybettik. 9 puan önde girmiştik haftaya, şimdi kafamızı kaldırıp işimize devam edeceğiz. Aradan sonra tekrar toparlanıp lige en iyi şekilde döneceğiz."

"Zorbay Küçük’ün maça etkisi vardı"

“İlk yarı iki tane kırmızı kart pozisyonu vardı, Leo Dubois’in ayağına basılması… Ahmet Oğuz’un Rashica’yı arkadan çekmesi. Zorbay Küçük’ün göstermediği iki kırmızı kartla maça etkisi vardı.”

"Mertens'in yokluğu ortaya çıktı"

“Mertens’in hücumda oyunu yönetmesi çok önemli. Yokluğu iki maçta da ortaya çıktı. Oynayan oyuncuların da performansı daha iyi olabilirdi. Rashica en iyilerden biriydi. Daha iyisini yapabilecek gücümüz vardı. Son bölümdeki oyun bize yakışmadı.”