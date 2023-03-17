BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,28
ALTIN 1.208,57
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya 'Togg' göndermesi

Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya 'Togg' göndermesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazeteci Fatih Altaylı'nın Togg ile ilgili, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg’lar var" sözlerini yaptığı paylaşımla tiye aldı.

Abone ol

Yerli otomobil Togg, ön siparişe açıldı. Togg satın almak isteyenler 27 Mart’a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden 60 bin lira yatırıp gerçekleştiriyor. 24 saat dolduktan sonra verilen Togg sipariş sayısı da paylaşıldı.

24 saatte 22 bin 150 adet ön sipariş alındı

Buna göre Togg'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" denildi.

Varank, Altaylı'nın Togg ile ilgili söylediklerini paylaştı

Yaşananların ardından Sanayi ve Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Varank, gazeteci Fatih Altaylı'nın Togg ile ilgili, "Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg’lar var" sözlerini paylaştı.

"Bu üretim bandı var ya… İzlemesi muhteşem"

Varank paylaşımında, "Bu üretim bandı var ya… İzlemesi muhteşem!" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Fatih Altaylı, geçtiğimiz yıl kasım ayında Togg’un üretim bandının olmadığına yönelik yazısının ardından servis edilen Gemlik’teki fabrikaya ilişkin görüntüler için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Görüntülerde ortada bir üretim bandı yok, sağda solda tek tük Togg’lar var. Mart’a kadar 3500 araç üretilip, tip onayı ve homologasyon için Almanya’ya yollanacak araçlar. Her gün elde 30 araç üretmek kolay olmaz. Üretim bandının devreye girmesi şart. İnşallah TOGG yönetimi yakın zamanda çalışmaya başlamış bir üretim bandı görüntüsünü servis eder de, bizim de içimiz rahatlar.”

ÖNCEKİ HABERLER
Finlandiya'nın NATO protokolü TBMM'de! Şentop imzaladı
Finlandiya'nın NATO protokolü TBMM'de! Şentop imzaladı
Pablo Batalla, Bursa'ya teknik direktör olarak döndü
Pablo Batalla, Bursa'ya teknik direktör olarak döndü
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu oldu
Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
PSG'de gündem Messi! Hocası geleceği hakkında konuştu
PSG'de gündem Messi! Hocası geleceği hakkında konuştu
Bakan Akar'dan PKK'lı teröristlere helikopter verilmesine tepki
Bakan Akar'dan PKK'lı teröristlere helikopter verilmesine tepki
Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Bunu yapabilen tek lidersiniz
Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Bunu yapabilen tek lidersiniz
Konyaspor, Galatasaray'ı son dakika golüyle mağlup etti
Konyaspor, Galatasaray'ı son dakika golüyle mağlup etti
Gram altın rekor kırdı! 17 Mart Cuma güncel altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı! 17 Mart Cuma güncel altın fiyatları
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Vladimir Putin için tutuklama kararı çıkardı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Vladimir Putin için tutuklama kararı çıkardı
Survivor 2023'e bu hafta kim veda etti? Survivor 2023 Birleşme partisi ne zaman? Geri sayım başladı...
Survivor 2023'e bu hafta kim veda etti? Survivor 2023 Birleşme partisi ne zaman? Geri sayım başladı...