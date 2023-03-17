Finlandiya'nın NATO protokolü TBMM'de! Şentop imzaladı

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiğine ilişkin protokol TBMM'ye gitti. TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanan protokol TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Protokol komisyona sevk edildi

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Söz konusu protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.

Finlandiya'nın Nato'ya katılımına onay

Niinistö ile görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Eş zamanlı olarak üçlü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik.

"Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla bağlantılı"

Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususu ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır."

"Finlandiya'nın Nato'ya üyeliği isveç olmadan tamamlanamaz"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise, İsveç ile ilgili şu mesajı verdi: "Bir komşumuz da var İsveç. Tabii kendileri elbette ki iyi insanlar, çok iyi halk, ilişkilerimiz çok iyi. Sadece bunun için söylemiyorum. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Çünkü ortak çıkarlarımız var. Baltık denizinde sınırlarımız var. İki komşu ülkeyiz. Umut ediyorum 32 üye ülke olur ittifaka."