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İnce, "Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarına yanıt verdi

İnce, "Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarına yanıt verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi çağrılarına dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı zaman kala, Ankara'da siyaset iyice alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren tartışmaların ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

"Adaylıktan çekil" çağrılarına ince'den yanıt

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Ancak muhalif kesim İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine adaylıktan çekilmesi yönünde çağrıda bulundu.İnce'den bu çağrılara dikkat çeken bir yanıt geldi.

"Beni değil 80 bin genci ikna edin"

Twitter hesabından açıklama yapan İnce, kendisinin değil seçmenin ikna edilmesi gerektiğini söyledi. İnce, şunları kaydetti: "Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin. Partimize sadece son 1 haftada üyelik başvurusu yapan 80.000 genci ikna edin. Bu işi başaracağımızdan şüphesi olmayan milyonları ikna edin.Siyasetçi, seçmenin vekilidir; ben onların sesiyim."

"Gerektiği anda gereğini yaparım"

Öte yandan Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu lehine seçimlerden çekilebileceğini söylemişti. İnce, "İkinci tura ben ve Kemal Bey çıkarsak gerçekten çok eğlenceli olur. Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım" dedi. İnce sözlerinin devamında, "Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" demişti.

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