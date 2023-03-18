Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! İki araca çarpıp hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren ve otomobiliyle park halindeki 2 araca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

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Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Adnan Geylan (64), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobillere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.