BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! İki araca çarpıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! İki araca çarpıp hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren ve otomobiliyle park halindeki 2 araca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Adnan Geylan (64), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobillere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
YSK'den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ilişkin genelge
YSK'den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ilişkin genelge
İstanbul'da ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı
İstanbul'da ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı
Icardi sevinci yapan Sehic, Muslera'yı kızdırdı
Icardi sevinci yapan Sehic, Muslera'yı kızdırdı
İnce, "Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarına yanıt verdi
İnce, "Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarına yanıt verdi
Okan Buruk'tan hakem eleştirisi: Skora etki etti
Okan Buruk'tan hakem eleştirisi: Skora etki etti
Mansur Yavaş, 6'lı Masa'ya götüreceği teklifi anlattı: Genel başkanlar vekil olsun
Mansur Yavaş, 6'lı Masa'ya götüreceği teklifi anlattı: Genel başkanlar vekil olsun
Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya 'Togg' göndermesi
Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya 'Togg' göndermesi
Finlandiya'nın NATO protokolü TBMM'de! Şentop imzaladı
Finlandiya'nın NATO protokolü TBMM'de! Şentop imzaladı
Pablo Batalla, Bursa'ya teknik direktör olarak döndü
Pablo Batalla, Bursa'ya teknik direktör olarak döndü
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
SSB Başkanı İsmail Demir duyurdu! Milli Muharip Uçak hangardan çıktı
Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu oldu
Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü