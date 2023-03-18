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Icardi sevinci yapan Sehic, Muslera'yı kızdırdı

Icardi sevinci yapan Sehic, Muslera'yı kızdırdı

Konyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği karşılaşmada, galibiyet sevincini sarı kırmızılı oyuncu Icardi gibi yaşayan kaleci Sehic'in üzerine bir anda yürüyen Muslera, gerginliğe neden oldu.

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Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray karşısında 2-1 galip geldi.

Galatasaray'ın 14 maçlık serisi, Konya'da bitti

Yeşil-beyazlı takımın galibiyet golleri; Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün'den geldi. Galatasaray'ın tek golü ise Milot Rashica'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray'ın ligde 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sehic, Icardi sevinci yapınca Muslera çıldırdı

Ev sahibi ekibin 90+3'te bulguğu galibiyet golü sonrası, maçın bitimiyle yeşil beyazlı ekip büyük sevinç yaşadı. Kaleci Sehic'in rakip takımın oyuncusu Icardi'inin sevincini taklit etmesine sinirlenen Galatasaraylı Muslera, Sehic'in üzerine yürüdü.

Bir süre itişmenin ardından takım arkadaşları, oyuncuların arasına girerek gerginliği yatıştırdı.

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