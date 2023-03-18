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Meral Akşener'den cezaevi ziyareti! 35 dakika görüştü

Meral Akşener'den cezaevi ziyareti! 35 dakika görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'i dün ziyaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'i dün gizli bir şekilde ziyaret etti.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre özel izinle cezaevine giren Akşener, 35 dakika Çetin ile görüşürken, ziyaretin nedeninin Çetin'in birinci sıra milletvekili yapılmak istenmesi olduğu ileri sürüldü.

Akşener'e İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Avukat Eşref Bener Varol eşlik etti. 

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