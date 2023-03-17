58 gün kaldı! 14 Mayıs seçiminin gün gün detayları en çok milletvekili çıkaracak iller ve cumhurbaşkanı adayları
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 58 gün kaldı. 200 bin civarı sandığın kurulacağı yaklaşık 60 milyon seçmenin katılacağı seçimin takvimi ve ayrıntıları belli oldu.İşte seçime katılacak partiler, en çok milletvekili çıkaracak iller ve cumhurbaşkanı adayları...
Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre; cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ya yapılacak adaylık başvuruları 19 Mart Pazar günü başlayacak, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek. 31 Mart Cuma günü, Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak. Aynı gün Cumhurbaşkanı seçimi için propaganda dönemi de başlayacak.
13 Mayıs Cuma günü seçim propagandası sona erecek. Milletvekili aday listeleri ise 19 Nisan Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşecek.
24 Mart Cuma günü, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ya teslim etmelerinin son günü.
20 Mart Pazartesi günü, seçmen listeleri askıya çıkarılacak. Bu listeler, 2 Nisan Pazar günü askıdan indirilecek. Askıdaki listelere yapılacak itirazlar 3 Nisan günü karara bağlanacak.