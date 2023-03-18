Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yerinde çeşitli etkinliklerle hatırlatılacak. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız minnetle anılacak.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli zaferlerinden olan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında törenlerle kutlanıyor.

Vatanı düşman çizmelerine çiğnetmemek için İtilaf Devleti'nin çelikten ordusuna karşı imanla ve tek yürek halinde verilen mücadelenin adıdır Çanakkale Zaferi.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşledi. Bu cephede verdiği mücadele ve gösterdiği üstün komuta kabiliyeti sayesinde Mustafa Kemal Paşa da büyük ün kazandı. Osmanlı kuvvetleri bu savaşta kendisinden çok daha üstün teçhizata sahip düşman ordusuna karşı büyük bir imanla mücadele vererek dünya savaş tarihine geçen destansı bir zaferin anıtını dikti. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale geçilmez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırdı.

325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusu'nun zaferiyle sona erdi. Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi ise Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.