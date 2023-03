18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2023 duygusal resimli kısa sözleri

Bugün Türk devletinin bağımsızlık için attığı ilk adımlar biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü. Yaklaşık 300.000 askerimizin bu uğurda şehit olduğu Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüne özel resimli, duygusal 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri haberimizde. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama resimli mesajları

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı... Kahraman Türk ordusunun yazdığı destan Çanakkale Zaferi 18 Mart'ta yani bugün tüm yurtta çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak. 1915 yılında kazanılan Çanakkale Zaferi'nin 18 Mart'ta 108. yılı kutlanacak. Yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, duygusal, resimli 18 mart sözleri haberimizde.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir?

Osmanlı, içten içe yok olurken ve Avrupa Devletleri tarafından "Hasta Adam" olarak nitelendirilirken bu devletler Osmanlı Devleti'nin dar boğazdaki halinden güç aldı ve Osmanlı'ya savaş ilan etti.

Osmanlı topraklarına dört bir yandan saldıran İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya'ya karşı Türk milleti kendini sadece askeri birlikler ile değil eli silah tutabilen bütün kadın ve erkekler ile savundu.

Kahraman Türk ordusu, Çanakkale cephesinde verdiği destansı mücadele ile yalnızca kendi tarihini değil aynı zamanda dünyanın tarihini de değiştirdi. Çanakkale cephesinde alınan galibiyet ile dünya üzerindeki bütün güç dengeleri değişti ve Türk halkının ne kadar korkusuz olduğu dünyadaki bütün devletler tarafından görüldü.

Çanakkale Savaşında neler oldu, önemi?

Çanakkale Muharebeleri ya da Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı zamanında 1915 - 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapıldı. İtilaf Devletleri ve Osmanlı arasında yapılan kara ve deniz muharebelerine Çanakkale Muharebeleri adı verildi.

İtilaf Devletlerinin amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u almak daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmekti. Aynı zamanda Rusya ile erzak tedarik ve askeri ikmal yolunu da açmak isteyen İtilaf Devletleri, İttifak Devletlerini zayıflatmak için ilk önce Çanakkale Boğazı'nı seçti. Çanakkale'yi alamayan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu muharebeler sırasında her iki taraf da çok büyük kayıplar verdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri:

* Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

* Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.

* Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir.

* Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.

* Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an okuyor bilmeyenler kelime-i şahadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şahadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur.

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

“Düşmanda imkân vardı, Mehmetçikte iman. İşte buydu, Çanakkale’yi geçilmez kılan…” Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

18 Mart Çanakkale zaferinin 104. Yılında Tüm kahraman ecdadımızı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz Şad olsun, Çanakkale geçilmez.

Ay-Yıldız'a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.