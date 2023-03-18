BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  GÜNCEL

'Türkiye Tek Yürek' Kampanyası'nda bağış sözünü tutmayanlar dolaylı ifşa edilecek

'Türkiye Tek Yürek' Kampanyası'nda bağış sözünü tutmayanlar dolaylı ifşa edilecek

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından başlatılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında söz verdiği parayı yatırmayan kişiler için AFAD harekete geçiyor. AFAD,

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için başlatılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında canlı yayında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın şu ana kadar 74 milyar 200 milyon lirası yatırıldı.

AFAD, yardım sözü veren, listede ismi geçen ve bugüne kadar parayı yatırmayanlar ile iletişime geçti. Ulaşılan bu kişiler ise farklı gerekçeler öne sürdü.

İlginç gerekçeler

“Binam var, kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım”, “Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum”, “Para bekliyorum, aldığımda ödeme yapacağım” ve “Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım” gibi gerekçeler sundukları öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; AFAD yetkilileri, yardım kampanyasına katılma sözü veren ve şu ana kadar ödeme yapmayanlarla iletişime geçtiklerini belirterek, “Bağış-yardım konusu isteğe bağlı, bir zorunluluk söz konusu değil. Söz verip sonradan bu sözünü yerine getirmeyenlerle ilgili etik ve ahlaki bir durum ortaya çıkıyor” dedi.

Dolaylı ifşa

AFAD’ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların ifşa edileceği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’den milletvekili adaylık başvurusunda bulundu
Foto Galeri Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’den milletvekili adaylık başvurusunda bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi! AFAD şiddetini açıkladı!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi! AFAD şiddetini açıkladı!
Oğulcan Ülgün nereli kimdir kaç yaşında Oğulcan Ülgün istatislikleri
Oğulcan Ülgün nereli kimdir kaç yaşında Oğulcan Ülgün istatislikleri
18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri resimli kısa duygusal Çanakkale Zaferi mesajları
18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri resimli kısa duygusal Çanakkale Zaferi mesajları
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2023 duygusal resimli kısa sözleri
18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2023 duygusal resimli kısa sözleri
Meral Akşener'den cezaevi ziyareti! 35 dakika görüştü
Meral Akşener'den cezaevi ziyareti! 35 dakika görüştü
Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı
Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı
Su kesintisini fırsata çevirmek istediler! Ekipler harekete geçti
Su kesintisini fırsata çevirmek istediler! Ekipler harekete geçti
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! İki araca çarpıp hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! İki araca çarpıp hayatını kaybetti
YSK'den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ilişkin genelge
YSK'den cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlara ilişkin genelge
İstanbul'da ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı
İstanbul'da ramazanın ilk mahyası Eyüp Sultan Camisi'ne asıldı
Icardi sevinci yapan Sehic, Muslera'yı kızdırdı
Icardi sevinci yapan Sehic, Muslera'yı kızdırdı
İnce, "Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarına yanıt verdi
İnce, "Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekil" çağrılarına yanıt verdi