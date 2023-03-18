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En ucuz sıfır arabayı bulmak için iğneyle kuyu kazmayın! Türkiye'de 65.700 TL’ye sıfır araç var

En ucuz sıfır arabayı bulmak için iğneyle kuyu kazmayın! Türkiye'de 65.700 TL’ye sıfır araç var

Son günlerde sürekli artan döviz artışı yıllardır bir araba alma hayali kuran vatandaşların belini iyice büktü. Hele sıfır araç almak tamamen hayal oldu. Peki size Türkiye'de 65.000 liraya sıfır araç alabileceğinizi söylesek... Şarjı 5-6 saat giden 2100 W güce sahip E - CAR K3 - KLS'ye göz atın.

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Sürekli artan dolara bir de ÖTV zamları eklenince yıllardır ayağını yerden kesecek bir araba hayal eden vatandaşın işi iyice zorlaştı. Hatta sıfır bir araba almak hayal oldu. Şu günlerde uzmanlar ikinci el araca yönelin, tercih edin dese de sıfır araç almak isteyenlerde de coğunlukta. Hatta galerilerde, ikinci el araç satan yerlerde sıfır araç bulmak çok zor. Ayağımı yerden kessin, ikinci el olsun bir de fiyatı uygun olsun istiyorsanız size bir tavsiye. En yüksek hızI 35 km olan şarjlı ve şarjı 5-6 saat giden E - CAR K3 - KLS'ye göz atın. Türkiye'de 65.000 liraya bulmak mümkün.. 

Türkiye piyasasına 65 bin TL'ye fiyatıyla hızlı giriş yapan marka aracımız E-CAR K3-KLS oldu. Güncel fiyatı satış noktaları arasında farklılık gösterse de ülkemizde ana merkez noktalarında 65 bin TL'ye satıldığı duyuruldu. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza müjde niteliğinde duyurulan kampanyada kısa süreliğine belirtilen fiyat bandından olacağı ilerleyen zamanlarda yükselişe geçeceği bekleniyor. 

E-CAR K3-KLS, 65 bin TL'ye güncel fiyatıyla sıfır araç almak isteyen vatandaşlarımızın derdine derman olacak. Hem elektrikli hem de diğer yakıt kullanımı alternatifiyle hizmete geçti. Şehir içi kullanımı basit, hızlı ve trafik sorunu çekmeyeceğiniz en uygun ve sıfır araç modelleri listesinde ilk sırada yer alıyor. 

E - CAR K3 - KLS

2100 W güce sahip olan araç Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Bu kadar konfora sahip olup bu denli uygun bir fiyata sunulması vatandaşları bir hayli mutlu etti. Araç 65.700 TL’ye satışa sunulmaktadır. Şarjının tam olması durumunda 5 ya da 6 saat kadar kullanılabilme kapasitesi mevcut. Bunun dışında araç;

Ø    Alabileceği en yüksek hız: 35 km / s

Ø    Menzili: 40 ya da 50 km

Ø    Akü: 12 V. 23 AH

özelliklerine sahiptir. Bu araç ülkemizde en uygun fiyatlı araç olarak satışa sunulmaktadır. Aracı satın alacak olanlar zorlanmadan trafikte yollarına devam edebilecek. Üretimine başlanan ve satış için ön çalışmaları tamamlanan aracın yakın zamanda yollarda görülmeye başlayacağı ifade ediliyor. Modern tasarımı ile oldukça dikkat çekici bir araç olduğu da görülüyor.

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